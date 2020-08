Palata, lite tra conviventi: lei lo investe con la macchina e finiscono entrambi in ospedale

Una vicenda di cronaca che scuote la tranquilla comunità bassomolisana . I due, entrambi poco più che quarantenni, sono ora ricoverati nei nosocomi di Campobasso e Termoli

PALATA. Poteva finire in tragedia il litigio che è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra una coppia di conviventi, entrambi di 41 anni, residenti nel piccolo centro del Basso Molise.

Dopo un’accesa discussione tra i due iniziata all’interno delle mura domestiche, la donna ha preso la macchina ed ha tentato di scappare via. Nel tentativo di bloccarla l’uomo è stato investito in pieno, riportando diverse fratture. Nell’impatto è rimasta ferita anche la convivente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palata. L’uomo, in condizioni più serie, è stato trasportato al Cardarelli di Campobasso, dove è tuttora ricoverato, mentre la donna nel vicino ospedale di Termoli.

