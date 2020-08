Campobasso-Roma, servizio sostitutivo fantasma: il pullman sbaglia indirizzo

La segnalazione/ Cinquanta pendolari diretti in Molise costretti a scegliere l’Atm perché il mezzo che doveva essere alla stazione Tiburtina alle 9.07 non s9i è visto prima delle 11.40

ROMA. Sono rimasti ad aspettare il servizio sostitutivo Roma-Campobasso, alla stazione Tiburtina, senza che il pullman si manifestasse all’orario previsto. Ennesima odissea per i pendolari molisani della tratta Campobasso-Roma, attualmente interessata da lavori che comportano la necessità di ricorrere ai mezzi su gomma, per la percorrenza. In 50, stamani, erano in stazione alle 9.07, ma il pullman sostitutivo non si è visto. Contattata telefonicamente la ditta, del Frusinate, le risposte ricevute dai viaggiatori sono state contraddittorie: attendere 20 minuti, poi 25, poi addirittura che il mezzo era partito con una ventina di viaggiatori e stava tornando indietro, a causa del traffico.

In molti degli astanti in piazzale Giovanni Spadolini si sono chiesti perché non fosse presente sul posto all’orario indicato. E qui il responso è stato ancora più surreale: Trenitalia avrebbe dato alla compagnia di linea sostitutiva un indirizzo sbagliato. Roba da tregenda. Risultato: i viaggiatori, spazientiti, hanno preso il pullman di linea Atm delle 11.30, rinunciando al servizio sostitutivo e, in alcuni casi, anche al distanziamento. Il servizio sostitutivo, dulcis in fundo, sarebbe arrivato a destinazione alle 11.40: con 2 ore e 33 minuti di ritardo.

