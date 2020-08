Raccolta straordinaria sangue: dona un’ora per aiutare a salvare delle vite

Lunedì 10 agosto dalle 8:30 alle 11:30 all’ingresso della questura di Isernia

ISERNIA. In questo periodo post-covid la richiesta di sangue dalle strutture sanitarie è ancora più forte. Anche per questo, lunedì 10 agosto dalle 8:30 alle 11:30 all’ingresso della questura di Isernia si terrà una raccolta straordinaria organizzata dall’associazione donatori volontari ‘Donatori Nati’ della polizia di Stato, sezione Molise, in collaborazione con l’Azione Cattolica di Presenzano, in provincia di Caserta.

In loco sarà presente l’autoemoteca Avis con personale specializzato. Lo slogan dell’evento è: “Dona un’ora della tua estate per aiutarci a salvare delle vite”.

Per informazioni si può contattare Nicolino Parisi al numero 3280360714.

