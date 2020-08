Coronavirus, Molise senza contagio da 2 giorni

Unica regione italiana insieme alla Sardegna, ma il numero dei tamponi è stato pari ad appena 77

CAMPOBASSO. Secondo giorno consecutivo a zero contagi, per il Molise, quello di oggi. Settantasette in tutto i tamponi processati e nessun nuovo positivo; i casi attualmente riscontrati di Covid-19 sono fermi a 35, di cui 34 asintomatici a domicilio (28 della provincia di Campobasso e 7 di quella di Isernia).

Invariata anche la situazione in Malattie Infettive, con l’uomo di nazionalità kosovara residente a Pesche che è sempre ricoverato al Cadarelli di Campobasso, mentre sono 75 i soggetti in isolamento. Azzerato, invece, il numero delle persone in sorveglianza.

Cinque, infine, i cluster esistenti, ci cui quattro d'importazione: uno venezuelano nel capoluogo di regione, due kosovari - uno a Isernia e uno a Pesche - uno tunisino a Campolieto e uno a Ururi, riconducibile a un carabiniere in servizio.

Nelle ultime 24 ore netto calo dei contagi a livello nazionale, con 347 nuovi casi, 205 in meno rispetto all'aumento di ieri, che fanno salire il totale a 250.103. In aumento, invece, il numero delle vittime: 13 in un giorno a fronte alle 3 registrate sempre venerdì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.203. Resta stabile il numero delle terapie intensive in Italia con 43 pazienti, solo uno in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.139, rispetto a venerdì 36 in più, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 8 in meno: dai 779 di ieri ai 771 di oggi. Le regioni con zero nuovi casi, oggi, sono state soltanto Sardegna e Molise.

