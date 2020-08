Strade di sangue, perde il controllo della moto e si schianta: muore centauro 53enne

Il decesso in ospedale durante la rianimazione. L’incidente all’altezza di Pettoranello del Molise. La vittima, originaria di Minturno, viaggiava in comitiva. Non si esclude l’ipotesi del malore

PETTORANELLO DEL MOLISE/ISERNIA. Ancora una tragedia sulle strade molisane. Un centauro 53enne, originario di Minturno, ha perso la vita dopo un incidente lungo la Statale 17, all’altezza di Pettoranello del Molise.

L’uomo, che viaggiava in comitiva, ha improvvisamente perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente. Dopo lo schianto era grave ma cosciente. Gli amici, che in un primo momento non si erano accorti di nulla, non vedendolo arrivare sono tornati indietro lungo il percorso e l’hanno trovato a terra. Di qui la chiamata al 118 e la folle corsa in ambulanza verso l’ospedale di Isernia. Durante le manovre di rianimazione, però, il suo cuore ha smesso di battere.

Sul posto anche gli agenti della Stradale di Agnone per la ricostruzione dei fatti.

