Trasporti, riapre la tratta Termoli-Campobasso ma la musica non cambia: treni sempre in ritardo

Torna operativa la linea ferroviaria ma i pendolari riscontrano già i primi disagi. Aspettative infrante

CAMPOBASSO/TERMOLI. Dopo anni di stop e di attesa è tornata operativa la tratta ferroviaria Termoli-Campobasso. Ma subito ha mostrato tutti i suoi limiti. E di essere sostanzialmente alla stregua del resto del trasporto su ferro in Molise.

Nel suo primo giorno in servizio – denunciano i passeggeri - il treno che percorre la linea ha registrato 64 minuti di ritardo. Nel secondo giorno ha addirittura ‘migliorato’ la performance, tardando di “appena 74 minuti”.

Con l’ironia che ormai contraddistingue i pendolari e viaggiatori molisani, per il terzo giorno si attende di toccare e sforare quota 80!

Peraltro, la tratta – segnalano ancora - in alcuni punti sarebbe preda dell’incuria. E ogni migliore aspettativa per un miglioramento dei trasporti in regione è andata infranta.

Si attende ora qualche riscontro dalla Regione.

