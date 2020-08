Codice antimafia, scattano le misure di prevenzione: 8 fogli di via dal Molise

Sono stati emessi dal questore di Campobasso Conticchio, con il divieto di far ritorno in alcuni comuni della provincia

CAMPOBASSO. Vigilanza contro i tentativi di infiltrazione della malavita organizzata in Molise. Il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ha adottato 29 misure previste dal Codice Antimafia: 21 avvisi orali e 8 fogli di via obbligatori, con il divieto di di fare ritorno in vari comuni della provincia e dal capoluogo (nello specifico 2 a Montorio nei Frentani, 2 a Bojano, 2 a Vinchiaturo, 1 da Toro ed 1 a Termoli e Campomarino) .

Nel frattempo, hanno fatto sapere dalla Questura, procede incessante l’attività dell’Anticrimine in termini di misure di prevenzione, nei confronti di consorterie criminali che intendono perseguire loschi interessi sul territorio molisano.

Provvedimenti preventivi che si aggiungono a quelli che riguardano il contrasto al fenomeno della violenza domestica e di genere. Rigettate 5 richieste di ammonimento, in mancanza dei presupposti legali per l’emissione della misura, mentre in un caso il procedimento è stato archiviato per rinuncia del richiedente.

