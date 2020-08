Campobasso-Termoli, linea bloccata a Matrice e passaggio al livello giù: disagi a bordo e problemi al traffico

Nuovo flop per il trasporto pubblico molisano su ferro. Nel terzo giorno dalla riattivazione, ancora ritardi e guasti lungo la tratta che collega la costa al capoluogo

MATRICE. Niente da fare per il trasporto pubblico su ferro in Molise. Nel terzo giorno di riattivazione (costata circa 15 milioni), dopo ben quattro anni di stop, la tratta Campobasso-Termoli segna un nuovo fallimento: collegamento bloccato per oltre un’ora a Matrice, con ripercussioni non solo per i viaggiatori a bordo del convoglio, ma anche per gli automobilisti rimasti incolonnati sulla Statale 87, sotto il sole delle 14, dinanzi al passaggio al livello chiuso. Tra i mezzi in coda anche autobus di linea.

Forti i disagi. Presi d’assalto i centralini di Rfi e addirittura del 113.

Una situazione disastrosa, con tutte le buone speranze in frantumi. E con i sindacati che gridano al flop.

