Isernia, allarme Covid nel centro d'accoglienza: positivo un tunisino. Altri 5 a Campomarino

Dopo la fuga di 6 nordafricani, 3 dei quali ancora dispersi, nuova tegola per 'Il Geco', la struttura di viale dei Pentri che ospita 43 migranti. L'Asrem: entro domani tamponi su tutti quelli arrivati in Molise da Lampedusa. Nuovo cluster nel comune costiero

ISERNIA. Nonostante un primo giro di tamponi con esito negativo per tutti, il governatore Toma aveva parlato chiaro: i 200 migranti arrivati in Molise hanno viaggiato insieme e dunque, trovati i primi due positivi a Campolieto, già nei primi giorni, era facile temere che qualche altro contagio si diffondesse. Oggi l'esito che nessuno si augurava: anche a Isernia, tra i 43 migranti ospiti della cooperativa 'Il Geco' di viale dei Pentri, si registra un caso di positività al coronavirus. Lo ha reso noto pochi minuti fa l'Asrem, con il bollettino quotidiano che riferisce di 116 tamponi processati nella giornata odierna.

Nel centro d'accoglienza di viale dei Pentri, nelle ultime ore, avevano tentato la fuga 6 nordafricani, violando la quarantena precauzionale: 3 di essi non sono ancora stati rintracciati dalla polizia. L'Asrem, per bocca del direttore generale Oreste Florenzano, rende noto che tra oggi e domani saranno effettuati tamponi su tutti i migranti arrivati da Lampedusa lo scorso 31 luglio: circa 160 attualmente dai 200 originari, considerato quelli che sono scappati senza più fare ritorno nei tre comuni ospitanti (Campolieto, Campomarino e Isernia).

Restano in 30 le persone attualmente positive asintomatiche in regione, 25 della provincia di Campobasso e 5 di quella di Isernia, mentre non ci sono più ricoverati in ospedale; 48 i soggetti in isolamento, 570 le visite totali effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale Usca (311 con la squadra di Bojano, 107 con quella di Larino e 152, infine, con quella di Venafro).

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!