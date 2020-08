Fibrosi cistica, il direttore dell’Asrem Florenzano incontra i vertici della Lifc

Per parlare di come migliorare l’assistenza e le cure per chi soffre di questa patologia

CAMPOBASSO. Migliorare l’assistenza e le cure per chi soffre di fibrosi cistica, una grave malattia genetica multiorgano. Un argomento di cui si è parlato nell’incontro convocato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano con la Lega italiana fibrosi cistica Molise, rappresentata dal presidente Carmine D’Ottavio e due responsabili nazionali dell’Area qualità della vita della Lifc.

Obiettivo del confronto quello di migliorare l’attuale impianto di prevenzione e cura della patologia, cercando di incrementare l’organico con figure professionali dedicate per la cura e il monitoraggio dei pazienti. Situazione che permetterebbe di limitare ancor di più il fenomeno della migrazione sanitaria.

“Il direttore generale si è dimostrato molto attento alle problematiche legate alla fibrosi cistica – ha dichiarato il presidente della Lilt Carmine D’Ottavio - mostrando la sua attenzione verso una patologia molto complicata e rappresentando da subito la sua vicinanza ai pazienti, alle famiglie e agli operatori. Sono state rappresentate le tematiche per una migliore organizzazione del Centro di cura, al fine di renderlo più efficace ed efficiente e sono state elaborate alcune proposte che allo stato sono al vaglio della direzione generale”.

