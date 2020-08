Coronavirus, stop al contagio nei cluster tunisini: tamponi ancora in corso, sui social è psicosi migranti

Nella giornata odierna processati 77 test orofaringei: risultati definitivi nei centri d'accoglienza nelle prossime ore

ISERNIA-CAMPOMARINO-CAMPOLIETO. I cluster tunisini del Molise per ora non restituiscono altri contagi.

Sospiro di sollievo, almeno per qualche ora, nei tre comuni di Isernia, Campomarino e Campolieto, dove dal 31 luglio sono stati collocati, non senza le proteste di sindaci e politici locali, circa 200 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa. Ieri i tamponi avevano restituito 6 contagi, uno a Isernia e 5 a Campomarino, facendo letteralmente impazzire i social, serbatoio di ansie e paure incontrollabili per presunti allarmi di bombe sanitarie sulla regione. Ma la realtà per fortuna è un'altra: oggi il bollettino Asrem restituisce 77 test orofaringei, dai quali non emerge alcun nuovo caso positivo. Ma, come precisato dal direttore generale Oreste Florenzano, lo screening è ancora in corso e i risultati completi sui nordafricani dovrebbero arrivare al massimo entro domani. Ancora presto, dunque, per cantare vittoria. Intanto i dati ufficiali riferiscono di 35 asintomatici a domicilio, 30 in provincia di Campobasso e 5 in quella di Isernia, con 48 soggetti in isolamento. Nessun ricoverato in Malattie Infettive, mentre persistono altri due cluster d'importazione, uno venezuelano a Campobasso, il più grande finora, e uno kosovaro a Isernia.

Preoccupa, in ogni caso, il fatto che dai vari centri d'accoglienza continuino a registrarsi fughe incontrollabili di extracomunitari: solo ieri 3 di essi sono riusciti a darsi alla macchia fuggendo dal Cas 'Il Geco' di viale dei Pentri a Isernia, risultando tuttora irreperibili. Mentre altri 3 sono stati riacciuffati dalla polizia dopo uno spettacolare inseguimento sui binari, in mezzo alla boscaglia che conduce alla stazione di Carpinone. Continua, infatti, la sorveglianza h24 delle forze di polizia nei pressi del centro, onde evitare ulteriori violazioni della quarantena precauzionale.

