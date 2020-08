Isernia, paura per un’anziana: cade in casa e non risponde al telefono, arrivano i vigili del fuoco

La donna, pluriottantenne, vive da sola e la famiglia risiede fuori città: non sentendola da qualche ora, la figlia ha chiamato i soccorsi. Per fortuna nulla di serio

ISERNIA. Disavventura per un’anziana residente in via Giovanni XXIII, a Isernia, che intorno alle 19.30 è stata soccorsa dai vigili del fuoco. La donna, che vive da sola, non rispondeva al telefono da diverse ore alla figlia, residente fuori città. Quest’ultima, preoccupatasi per la madre, pluriottantenne, ha così allertato i caschi rossi, intervenuti con due squadre sul posto per verificare la situazione. Saliti al settimo piano del palazzo dove la signora risiede, hanno dovuto forzare la porta per riuscire a entrare all’interno, dove hanno trovato la signora caduta in terra.

Spaventata, ma in buone condizioni, è stata soccorsa dai professionisti del 118: da quanto appreso in prima battuta non dovrebbe essersi trattato di nulla di particolarmente grave.

