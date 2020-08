Ferragosto con grandine in alto Molise

IL VIDEO

BELMONTE DEL SANNIO. Non solo sole, mare e relax nel giorno di Ferragosto. Come testimonia il video inviatoci da un nostro lettore, in alto Molise, nelle prime ore del pomeriggio, la giornata di festa è stata rovinata dal maltempo, con una copiosa grandinata che ha mandato in fumo i progetti di scampagnata fino a tardi, escursioni, gite o semplici grigliate all'aria aperta.

IL VIDEO

