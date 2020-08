Vasto incendio in un’area boschiva, per lo spegnimento due canadair

Ad estinguere ogni focolaio ci ha pensato infine la pioggia. L’episodio a Rionero Sannitico nella giornata di ieri. S’indaga sull’origine del rogo

RIONERO SANNITICO. Un vasto incendio ha interessato ieri il territorio di Rionero Sannitico. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore al fine di domare il rogo che ha coinvolto un’area boschiva di circa 5 ettari, danneggiandola.



Sull’origine delle fiamme, alimentate anche dalle alte temperature, sono in corso gli accertamenti e non si esclude il dolo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Comando provinciale di Isernia e i volontari Aib (Anti Incendi Boschivi) della Regione Molise. Per le operazioni di spegnimento, oltre alle squadre da terra, il centro di coordinamento nazionale, in collaborazione con la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Molise, ha inviato due canadair. Successivamente, durante le operazioni di bonifica, un violento acquazzone ha estinto, fortunatamente, ogni focolaio ancora ardente.

