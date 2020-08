Tre cuccioli salvati dai carabinieri sulla Statale 87

I militari dell’Arma di Bojano li hanno trovati abbandonati in una scatola: indagini in corso

BOJANO. Tre cagnolini meticci abbandonati in uno scatolone sotto un guard-rail lungo la Statale 87 Sannitica, all’altezza di Sepino, sono stati salvati dai carabinieri di Bojano. Il ritrovamento nella giornata di Ferragosto, al termine di un controllo su quattro giovani a bordo di un’auto che viaggiava in direzione Benevento.

La scatola, zuppa d’acqua per la pioggia caduta nel pomeriggio, ha dunque ‘restituito’ i tre cuccioli alle cure dei militari dell’Arma, che li hanno raccolti, portati in caserma, rifocillati e affidati poi alle cure dei volontari di un’associazione isernina. I responsabili del gesto rischiano una denuncia per abbandono e maltrattamenti di animali: sono in corso indagini per cercare di risalire agli autori, anche grazie all’ausilio di possibili testimoni. Gli animali, complice il gran caldo di questi giorni, sarebbero infatti andati incontro a morte certa.

I carabinieri di Bojano sono stati impegnati con 30 pattuglie e 60 militari in due giorni, per garantire un Ferragosto sicuro. L’attenzione principale è stata rivolta agli eventi organizzati, sia di carattere religioso, che di carattere ludico, con questi ultimi proposti da alcune strutture ricettive del territorio. Non sono state rilevate infrazioni alle prescrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica in atto: i controlli effettuati hanno consentito di accertare il regolare svolgimento delle serate, mentre saranno approfonditi gli aspetti relativi alla capienza delle strutture stesse e al possesso di tutte le autorizzazioni previste.

I controlli si sono concentrati anche sui locali più frequentati del centro cittadino dove, seppur non presente una vera e propria movida, vi sono punti di aggregazione. Due le sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti giovani bojanesi (in zona centrale e limitrofa alla Cattedrale) trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, che erano in procinto di consumare. Le perquisizioni personali sono state nel complesso 8, sempre a carico di giovani controllati in aree defilate e per lo più nascoste dai riflettori del centro cittadino.

Intensificati anche i controlli della circolazione stradale, dato il notevole flusso di veicoli in transito sulle principali arterie stradali e i molti turisti che hanno deciso di trascorrere la festività in località pedemontane. Sono state elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada e controllati 215 veicoli e 335 persone.

