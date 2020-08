Cambio al vertice della polizia: il questore Pellicone lascia Isernia

Dal 1° settembre assumerà il comando della provincia Barletta-Andria-Trani. In Molise era arrivato nell’agosto di due anni fa



ISERNIA. Cambio al vertice della Polizia di Isernia: dopo due anni il questore Roberto Pellicone lascia il Molise. Dal prossimo 1° settembre assumerà il comando della questura della provincia di Barletta-Andria-Trani, cosiddetta Bat.

Nato a Sondrio 57 anni fa, Pellcione è originario di Reggio Calabria. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Messina, si è arruolato in Polizia del 1988. A Isernia è arrivato dopo aver maturato una lunga esperienza investigativa, segnata da numerosissimi successi. Ha prestato servizio in Aspromonte, occupandosi di attività antisequestro, ma anche nella Squadra Mobile di Reggio Calabria, dove ha diretto la Sezione Antiracket, coordinando molteplici indagini di notevole rilievo, condotte nei confronti di esponenti della criminalità organizzata calabrese.

Sempre a Reggio Calabria ha diretto la Digos, prima di conseguire la promozione a primo dirigente. È stato questore vicario di Crotone e Reggio Calabria. Quattro mesi prima dell’insediamento a Isernia, il 5 aprile del 2018, la promozione a dirigente superiore.

Roberto Pellicone sarà il primo questore della sesta e più giovane provincia pugliese, la Bat. Con il suo arrivo parte ufficialmente anche l’attività della nuova questura che tuttavia è ancora in fase di realizzazione. Il termine dei lavori è atteso per la fine dell’anno.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!