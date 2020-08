Reati ambientali, denunciato imprenditore: falsificava i certificati sui rifiuti

L’esito di un’articolata indagine dei carabinieri del Noe di Campobasso a seguito di controlli su un cantiere aperto per lavori di posa in opera della fibra ottica



ISERNIA/CAMPOBASSO. L’amministratore di un’impresa dell’alto Molise è stato denunciato dai carabinieri del Noe di Campobasso per emissione di falsi certificati di analisi dei rifiuti.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa, scattata a seguito di alcuni controlli che i militari hanno eseguito in piena emergenza Covid, presso i cantieri in cui si stava realizzando l’installazione di reti in fibra ottica.

L’imprenditore, durante i lavori, faceva uso di numerosi certificati di analisi dei rifiuti prodotti nel cantiere contraffatti ad arte. Ad insospettire gli inquirenti sono stati alcuni dati riportati sui documenti, non corrispondenti alla classificazione ufficiale degli scarti per quel tipo di scavo.

Pertanto, il titolare della società dovrà rispondere alla Magistratura.

