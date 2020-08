Vacanze col Covid, Molise sotto assedio: contagi di ritorno dalla Grecia e dal Marocco, 6 nuovi casi

Il cluster greco di Campobasso conta ormai 13 persone; due nuovi infetti a Termoli, altrettanti a Forlì del Sannio

CAMPOBASSO. Sei nuovi casi di Covid-19 in Molise, nella giornata odierna.

Lo riferisce il bollettino Asrem: su 179 tamponi processati, si registrano due nuovi casi di coronavirus nel cosiddetto cluster greco di Campobasso, giunto a un totale di 13 persone positive asintomatiche; due nuovi casi a Termoli, sempre di turisti, di ritorno dalla Grecia lo scorso 14 agosto; infine, a Forlì del Sannio, dove ad aver contratto il virus sono due marocchini residenti in paese, di ritorno da una vacanza nel paese d'origine.

Come riferito dal sindaco Roberto Calabrese, si tratta di una coppia residente in paese da 15 anni che è rientrata la scorsa settimana a Forlì dal Marocco, dove si trovava da novembre, autosegnanaldosi come da protocolli.

Si arriva così a un totale di 50 persone attualmente positive, 45 della provincia di Campobasso e 5 di quella di Isernia, con 61 persone che sono invece in isolamento.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!