Duro colpo al mercato della droga in basso Molise: sgominata rete criminale guidata da un 27enne di Termoli

Illustrati i dettagli dell’operazione “Tempio”, che ha portato all’arresto di un giovane con precedenti a capo di una organizzazione criminale ramificata tra San Giacomo degli Schiavoni, Termoli e Guglionesi. 20 i soggetti segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti tra cui hashish, cocaina ed eroina

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Sono stati illustrati in conferenza stampa i dettagli dell’importante operazione antidroga, denominata “Tempio”, eseguita ieri alle prime luci dell’alba a San Giacomo degli Schiavoni da parte dei carabinieri di Termoli. L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino, è stata resa possibile grazie ad alcune segnalazioni giunte da cittadini che hanno permesso di individuare alcuni soggetti operanti nell’area di San Giacomo, Termoli e Guglionesi e dediti alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La rete criminale era coordinata da un 27enne originario di Termoli, con precedenti a carico, prontamente individuato e tradotto in carcere a Larino.

Sono state eseguite altre quattro misure cautelari con obbligo di dimora a carico di altrettante persone, tra cui due donne originarie di fuori regione, e denunciati in stato di libertà altri quattro soggetti, tutti residenti in basso Molise. Complessivamente sono 20 le segnalazioni all’Autorità giudiziaria per altrettanti assuntori di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina, eroina. I soggetti in questione sono tutti giovani, con età compresa tra i 25 e 30 anni.

Si tratta di un duro colpo inferto al mercato della morte in Basso Molise grazie ai servizi di prossimità svolti dall’Arma sul territorio e grazie alla collaborazione resa dai cittadini.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!