Scontro tra quattro auto nella galleria di Sessano, disagi sulla Trignina

Solo lievi ferite per i viaggiatori coinvolti nell'incidente

SESSANO DEL MOLISE. Scontro tra quattro auto pochi minuti fa, intorno alle 13.10, all'interno della galleria di Sessano del Molise, lungo la Statale 650 Fondo Valle Trigno. Quattro automobili si sono scontrate tra di loro in un tamponamento che ha momentaneamente rallentato il traffico sulla Trignina. Sul posto i professionisti del 118, i vigili del fuoco di Isernia e i carabinieri di Carpinone per i rilievi. Da chiarire la causa dell'incidente, nel quale per fortuna si registrano solo feriti in modo lieve.

