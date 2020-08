Bimbo di 4 anni colto da arresto cardiaco in spiaggia: trasferito d'urgenza al San Timoteo

Il malore improvviso ha colto il piccolo mentre era in riva al mare con i genitori. Sarebbe già stato allertato l'ospedale Bambin Gesù di Roma

CAMPOMARINO. Dramma questo pomeriggio sul litorale di Campomarino, dove un bimbo di appena 4 anni è stato colto da un arresto cardiaco, mentre si trovava a riva con i genitori, entrambi provenienti dalla provincia di Roma e in vacanza in questi giorni in Molise.

Il bimbo è stato improvvisamente colto da malore. Immediatamente i genitori hanno lanciato l’allarme e avvertito i soccorsi con un'ambulanza del 118 arrivata tempestivamente sul posto per rianimare il piccolo e trasferirlo d’urgenza al Pronto soccorso del San Timoteo di Termoli.

Seguono aggiornamenti