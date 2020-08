Rischio Covid: annullata la fiera annuale di San Martino in Pensilis

Oltre un centinaio i commercianti interessati all’evento ma la situazione anche in Molise è delicata

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’impennata di contagi da rientro vacanze in Italia preoccupa e così anche in Molise sempre più sindaci stanno decidendo di correre ai ripari per evitare possibili nuovi focolai da Covid-19.

Il sindaco di San Martino in Pensilis Gianni Di Matteo ha emanato una ordinanza con la quale, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza nazionale, ha disposto l’annullamento della tradizionale fiera annuale in programma il 30 e 31 agosto lungo via Marina, piazza Umberto I e via Puglia, evento che vede la partecipazione di oltre un centinaio di commercianti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!