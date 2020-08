Un sospiro di sollievo dopo la grande paura: il bimbo in arresto cardiaco sta meglio

Giungono buone notiize dall'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma dopo il ricovero d'urgenza del bimbo di 5 anni che nella tarda mattinata di ieri è stato colpito da infarto sulla spiaggia di Campomarino lido. Il piccolo resta in coma ma risponde alle cure. Un lieve ottimismo che fan ben sperare dopo il timore di ieri

ROMA. Tutto sta proseguendo per il meglio anche se bisogna ancora pregare per il piccolo di 5 anni che ieri è stato colto da un arresto cardiaco mentre era in riva al mare con i genitori della provincia di Roma, in vacanza in Basso Molise. Il soccorso tempestivo degli operatori del 118, il trasporto d'urgenza al pronto soccorso del San Timoteo e da lì il trasferimento a bordo dell'eliambulanza al centro pediatrico Bambin Gesù di Roma. Tutto è avvenuto in poche ore e nel rigoroso rispetto delle procedure. Tanto che il primario del reparto che ha in cura il bimbo si è detto ottimista. Resta in coma ma risponde positivamente alle cure. Un sospiro di sollievo dopo la grande paura e i momenti di dolore e apprensione che anche i molisani hanno vissuto.

Seguono aggiornamenti