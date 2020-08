Professioni sanitarie, ancora pochi giorni per i test d'ingresso all'Unimol

La domanda va fatta entro le ore 12 di venerdì 28 agosto

CAMPOBASSO. Solo pochi giorni ancora per iscriversi al test di ammissione per Professioni sanitarie presso l'Università del Molise. I tempi per le iscrizioni alla prova selettiva per accedere ai corsi di laurea a numero programmato dell'area delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021 scadranno alle 12 di venerdì 28 agosto 2020.

La domanda di ammissione va effettuata per via informatica seguendo le istruzioni presenti sul Portale dello Studente e servizi online.

