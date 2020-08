Vacanze in Grecia, il virus è servito: ancora un contagio in Molise. E in Italia si sfondano i mille casi

Si tratta di un giovane di Termoli legato al cluster preesistente. Oggi 168 tamponi processati. Ma il dato nazionale continua a lievitare

CAMPOBASSO. Ancora un contagio d’importazione, in Molise, con un ragazzo rientrato dalle vacanze in Grecia a Termoli e puntualmente risultato positivo al Covid-19. Il giovane è legato al cluster greco preesistente, che conta già altri due casi nella città adriatica.



Lo rende noto l’Azienda sanitaria regionale del Molise, che oggi ha processato 168 tamponi. Sono dunque 58, in tutto, i casi di coronavirus accertati in regione, con 117 soggetti in isolamento. Ben poca cosa, comunque, rispetto a un dato nazionale che, come riporta il ministero della Salute, conta ben 1.071 nuovi casi nelle ultime 24 ore, la maggior parte legati al rientro dalle vacanze. Era dal 12 maggio scorso che non si superava quota mille. Tre, invece 3 i morti (venerdì erano stati 9). I tamponi effettuati sono stati 77mila, 5mila in più di ieri.

