Sandra Milo e 'La Vita in Diretta Estate' a Castelpetroso

Appuntamento mercoledì 26 agosto. Insieme alla celebre attrice e conduttrice ci sarà anche l'inviata Debora Ergas

CASTELPETROSO. 'La Vita in Diretta Estate' torna in Molise e lo fa con due inviate d' eccezione: la giornalista Debora Ergas e sua madre Sandra Milo che, in collegamento con il programma condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, raccontano quotidianamente le bellezze e le tradizioni italiane.

La troupe di Rai 1 arriverà a Castelpetroso mercoledì 26 agosto per riprendere le bellezze del borgo e del territorio. Ad attenderla ci saranno lo splendido scenario del borgo medievale, un’esposizione delle eccellenze gastronomiche locali, la Basilica dell’Addolorata e tanto altro. "Il nostro piccolo ma incantevole paese ancora una volta cattura l’attenzione della televisione

italiana - commenta il sindaco Michela Tamburri - e coglie l’occasione per mettere in mostra le sue eccellenze e le sue peculiarità storiche e turistiche. Una importante vetrina per Castelpetroso. Ringrazio la Rai - conclude il primo cittadino - che ancora una volta ci permette di mostrare al grande pubblico nazionale quanto sia bella la terra in cui viviamo”.

La trasmissione avrà inizio come ogni giorno alle 16:50. Il collegamento con Castelpetroso partirà alle 18:20.

