Coronavirus, altro ricovero in malattie infettive: è il termolese rientrato dalla Sardegna

Sono ora due ii pazienti in osservazione nel reparto specializzato del presidio ospedaliero del capoluogo, entrambi legati a cluster di rientro da fuori regione

TERMOLI. Nessun nuovo contagio ma un ricovero in più nel reparto di malattie infettive del Cardarelli: si tratta del caso legato al 48enne termolese rientrato nei giorni scorsi da una vacanza in Sardegna e sul quale è stata riscontrata la positività al Covid-19. Con il trascorrere delle ore i primi sintomi e così l’Asrem ha disposto il trasferimento del paziente nel nosocomio di contrada Tappino. La famiglia dell’uomo è in isolamento domiciliare e tutti sono stati sottoposti a tampone.

Oltre al 48enne di Termoli, da giorni si trova ricoverata in malattie infettive anche un’anziana donna di Sant’Elia a Pianisi, anche lei con sintomi sviluppati dopo il rientro da fuori regione, questa volta dalla Lombardia, dove il numero di contagi è tornato a crescere negli ultimi giorni.

