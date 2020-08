Brucia da questa notte il bosco di Casacalenda. La sindaca: "Incendio doloso". In azione canadair

Boschi divorati dalle fiamme, paura in paese e nelle contrade vicine. L’appello della sindaca ai cittadini: “Evitate di recarvi nell’area”

CASACALENDA. Da almeno 12 ore è in corso un vasto incendio nei boschi intorno a Casacalenda, nel medio basso Molise. Due i punti nei quali sono divampate le fiamme e diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Campobasso e Santa Croce di Magliano sono in azione. L’area maggiormente a rischio è quella che gravita intorno al Santuario della Madonna della Difesa, tradizionale meta di pellegrinaggio, dove peraltro ci sono diverse abitazioni.

L’incendio sarebbe di natura dolosa. A confermarlo è stata la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto, che in un post facebook ha parlato chiaramente di “ingiustificato scempio” a danno del territorio e della comunità. La sindaca ha quindi invitato i cittadini a non recarsi nell’area interessata dalle fiamme per non ostacolare il lavoro dei vigili del fuoco.

Come testimoniato dalla foto di Antonio Fieramosca dell’Associazione di Volontariato Provenza, data la notevole estensione dell’incendio, da qualche ora è entrato in azione anche un canadair per assicurare un supporto aereo nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!