Tifosi ‘sbadati’: partono per vedere il Napoli, sbagliano strada e finiscono in un dirupo

Volevano assistere agli allenamenti della squadra a Castel di Sangro, ma si sono persi sulle montagne di Pettoranello

PETTORANELLO DEL MOLISE. Traditi da Google Maps. Stamani un gruppo di tifosi proveniente dal napoletano e diretti a Castel di Sangro per assistere agli allenamenti del Napoli Calcio, seguendo fedelmente le istruzioni del navigatore, si è ritrovato in una strada senza uscita nei pressi di un dirupo in una zona impervia nelle montagne di Pettoranello del Molise.

I carabinieri e i vigili del fuoco di Isernia, dopo aver geolocalizzato i tifosi, li hanno raggiunti, trainati e finalmente portati fuori dalla strada senza uscita che avevano imboccato riportandoli fino alla statale.

