Inferno di fuoco nella notte: le fiamme divorano ettari di bosco

Numerosi i roghi divampati in diversi centri della provincia di Campobasso. Caschi rossi al lavoro senza sosta per domare gli incendi



CAMPOBASSO. Un notte di lavoro senza sosta per i vigili del fuoco del comando di Campobasso impegnati a fronteggiare i numerosi incendi divampati in diversi centri della provincia.

Da ieri pomeriggio le squadre sono state impegnate su più fronti. Una corsa contro il tempo per scongiurare danni ingenti e rischi per la popolazione.

Ettari di bosco, sterpaglie ed incolto, andati in fumo in diverse aree del Basso Molise. Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento nell'hinterland dei comuni di Guardialfiera, Larino, Civitacampomarano e Oratino, centri in cui è all'opera tutto il contingente dei vigili del fuoco, con tutti gli uomini e i mezzi disponibili.

Intanto sono state avviate le indagini per accertare la natura dei roghi. Al momento non può essere esclusa l’origine dolosa.

