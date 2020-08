Coronavirus, niente contagi per un giorno: il Molise torna a respirare

Sono 70 in tutto i casi attualmente positivi

CAMPOBASSO. Situazione immutata, in Molise, nelle ultime 24 ore in termini di contagi.

Su 209 tamponi processati, non si registrano nuovi casi. Lo riferisce il bollettino Asrem di oggi. Dopo una settimana di aumenti generalizzati, in regione come nel resto d'Italia, il Molise torna a respirare. Sono 70 in tutto i casi attualmente positivi, 58 della provincia di Campobasso e 12 di quella di Isernia. Tre i ricoveri in Malattie Infettive, tutti del Campobassano; 67 gli asintomatici a domicilio, 55 dei quali della provincia di Campobasso; 131, infine, i soggetti in isolamento.

Anche a livello nazionale oggi si registrano dati in miglioramento: 1.365 nuovi contagi rispetto ai 1.444 di venerdì 28 agosto, ma aumentano i morti, passati da uno a quattro.

