Il questore Pellicone saluta Isernia: “Resta qui un pezzo del mio cuore”

di Deborah Di Vincenzo

ISERNIA. A Isernia era arrivato nell’agosto del 2018 e oggi, dopo esattamente due anni, il questore Roberto Pellicone lascia il Molise per un nuovo e prestigioso incarico in Puglia, dove sarà il primo questore della sesta e più giovane provincia Barletta, Andria, Trani (la cosiddetta Bat). Con il suo arrivo parte ufficialmente anche l’attività della nuova questura, attualmente ancora in fase di realizzazione.

Prima di lasciare la città Pellicone ha voluto incontrare la stampa per salutare e ringraziare l’intera comunità e per stilare un bilancio della sua permanenza presso la questura pentra.

Un impegno costante e capillare il suo non solo nella repressione dei reati, ma soprattutto nel rafforzamento della presenza della polizia sul territorio. Fortificare il rapporto con la popolazione è stata davvero un ‘mission’ per il questore. La polizia è così entrata nelle scuole per affrontare con gli studenti temi sempre molto attuali, come il bullismo e il cyberbullismo.

Attenzione particolare è stata poi rivolte alle persone più fragili e per questo sono stati tanti in questi anni gli incontri con gli anziani per aiutarli a difendersi da ladri e truffatori.

E poi l’impegno per sostenere con strumenti concreti le persone vittime di violenza. Proprio grazie all’iniziativa di Pellicone in questura è stata realizzata una stanza di ascolto riservata.

“Sono stati due anni intensi, impegnativi e ricchi di grandi soddisfazioni – ha detto il questore -. La polizia con tutte le sue articolazioni ha svolto un ottimo lavoro, incentrato principalmente sulla presenza sul territorio. La risposta a fatti criminosi che si sono verificati c’è stata ed è stata puntuale. Un lavoro a 360 gradi. Altro aspetto fondamentale – ha aggiunto – è stato il contatto con i cittadini per diffondere sempre più la fiducia nei confronti della polizia di Stato. Aspetto che i cittadini hanno apprezzato molto.

Tante infatti le lettere di incoraggiamento che mi sono giunte in questi anni. Voglio perciò ringraziare – ha detto infine Pellicone - tutti i colleghi per il lavoro svolto e un grazie a tutte le altre componenti istituzionali con le quali abbiamo lavorato in stretta sinergia”.

