Donna cade dalla scale di una botola e muore: disgrazia in paese

E’ successo a Ripalimosani. Inutili purtroppo i soccorsi

CAMPOBASSO. Anziana muore dopo essere precipitata dalle scale di una botola, che a quanto sembra porta in cantina. La tragedia è avvenuta a Ripalimosani. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118, ma i medici purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarla. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Una notizia che ha sconvolto i familiari dell’anziana e la comunità del piccolo centro alle porte di Campobasso.

