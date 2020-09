Seconda notte di ricerche: ancora nessuna traccia dell’anziana scomparsa

Si lavora senza sosta per ritrovare e capire cosa sia successo a Maria Domenica Conte, che lunedì mattina si è allontanata dalla sua casa di Torella Del Sannio



TORELLA DEL SANNIO. Cosa è successo a Maria Domenica Conte? L’anziana di Torella Del Sannio è uscita di casa alle 11.30 di lunedì 31 agosto e non è più tornata. Le ricerche vanno avanti senza sosta, giorno e notte, ma della 82enne ancora nessuna traccia.

Una vera e propria task force quella che si è attivata per cercare di rintracciare la pensionata. Le ricerche, concentrate nell’area di contrada Macchione, sono partite dopo la richiesta di aiuto lanciata delle figlie. E da quel momento non si sono mai fermate.

In azione tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, vigili del fuoco, carabinieri e carabinieri Forestali insieme ai volontari della Protezione Civile. Nel pomeriggio di ieri il Cnsas ha allertato il 6°Reparto Volo della Polizia di Stato di Napoli (Capodichino) per l'intervento di un elicottero per una ricognizione aerea.

Il mezzo aereo in coordinamento con il personale del Soccorso Alpino sul posto, dopo aver preso a bordo due tecnici del Cnsas ha proceduto con una ricognizione aerea di un'ampia zona a partire dal punto di ultimo avvistamento.

Durante le operazioni di sorvolo è stato utilizzato anche un innovativo sistema di ricerca in dotazione all'elicottero della Polizia di Stato, che utilizza una videocamera ad alta definizione e ad infrarossi per l'attività di ricognizione ed indagine del territorio.

Intanto la anche sui social si moltiplicano gli appelli nella speranza di poter ritrovare presto Maria Domenica. “Se qualcuno l’ha vista - chiedono i familiari – chiami i carabinieri. Qualsiasi informazione può aiutarci”.

