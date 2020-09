Ennesimo incidente mortale in Molise: vittima un autotrasportatore di 42 anni

Impatto tremendo al suolo e la cabina del mezzo che ha preso fuoco. Per il giovane autista non c'è stato nulla da fare. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori

CAMPOBASSO. Ennesima tragedia della strada in Molise. Un autotrasportatore di 42 anni è morto, incastrato tra le lamiere in fiamme del mezzo pesante che stava conducendo, dopo essere precipatato da una scarpata sulla Statale 12, al chilometro 214, in territorio di Campochiaro.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco con diversi mezzi e le forze dell'ordine, oltre a personale dell'Anas. Purtroppo per l'autista, Giuseppe Coppola, originario di Nocera inferiore, non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro tuttavia se l'uomo è morto per l'impatto col suolo o a causa del fuoco che è poi divampato nella cabina.

I carabinieri di Bojano stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Non si esclude che il conducente del Tir sia finito fuori strada per un malore. Una tragedia arrivata a due giorni di distanza dal terribile incidente in cui sono morte due persone.