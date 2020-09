Raccolta differenziata dei rifiuti: superata la soglia record dell'80% a San Martino in Pensilis

Il popoloso centro del Basso Molise ottiene percentuali mai toccate prima d'ora nei primi sei mesi dell'anno. La soddisfazione del Primo cittadino Gianni Di Matteo, che annuncia: "Il nostro obiettivo è migliorare ancora"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Percentuali mai toccate prima d'ora che confermano il virtuosismo di una comunità che si è sempre in distinta in positivo, tanto da aver ottenuto in più occasioni riconoscimenti di prestigio, tra cui quello di "Comune Riciclone", assegnato annualmente da Legambiente. Il riferimento è ai dati sull'andamento della raccolta differenziata dei rifiuti, annunciati con soddisfazione dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Di Matteo.

Nel primo semestre di quest'anno la raccolta differenziata ha superato per la prima volta la percentuale dell’80% sul totale dei rifiuti prodotti.

"Un grande risultato per tutta la comunità" commenta il Primo cittadino, per il quale "l'obiettivo resta sempre quello di migliorare, partendo dal lato della produzione consapevole dei rifiuti e della gestione dei servizio, senza trascurare - ha osservato Di Matteo - l’attività di controllo e monitoraggio dell’intero territorio comunale che misura oltre 100 chilometri quadrati, il secondo in Molise per estensione". Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento "alla struttura comunale, all’azienda Molise Global Service e all’ottimo lavoro dei suoi dipendenti ma, soprattutto, allo straordinario impegno dei cittadini".

