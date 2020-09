Anziana scomparsa, nuovo appello della figlia: “Non abbiate paura di parlare”

Ad una settimana dalla sparizione, ancora senza esito le ricerche di Maria Domenica Conte. Liliana Meffe chiede aiuto per trovare la madre

TORELLA DEL SANNIO. Ancora senza esito le ricerche di Maria Domenica Conte, l’anziana sparita da Torella del Sannio il 31 agosto scorso.

Ad una settimana dalla scomparsa, segnalata anche dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, la figlia della donna, Liliana Meffe, lancia un nuovo appello di aiuto per le ricerche e diffonde di nuovo i dettagli del caso.

“Mia madre ha 82 anni – scrive -, è di statura esile, pesa circa 50 kg ed è alta 1 metro e 60. Capelli e occhi castani, solitamente vestita di nero”.

Dall’identikit alle circostanze dell’allontanamento. “Lunedì 31 agosto si è allontanata dalla sua casa, al Macchione, una contrada distante circa 2 km dal centro abitato di Torella del Sannio. L’ultimo avvistamento è stato intorno alle ore 12. Nel pomeriggio, – spiega la donna – dopo diverse chiamate senza risposta, mi sono recata a casa sua, verso le 18, e ho visto che non era in casa. Abbiamo subito allertato le forze dell’ordine e dalla sera stessa hanno iniziato le ricerche. Ad oggi non abbiamo nessuna traccia. Chiedo a chiunque avesse visto o saputo qualcosa di riferirlo a me o alle forze dell’ordine e di non avere paura di parlare. Aiutatemi – conclude Liliana disperata – a trovare mia madre”.

