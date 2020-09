Scontro tra due auto sulla Statale 87 all'altezza di Larino: ferito in modo serio un 36enne

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al San Timoteo

LARINO. Poteva avere effetti drammatici l’incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Basso Molise, e più precisamente lungo la Statale 87, in territorio di Larino. Due auto si sono scontrate quasi frontalmente. Fortissimo l’impatto, nel quale è rimasto gravemente ferito – ma non sarebbe in pericolo di vita – un giovane di 36 anni. L’uomo era alla guida di una Citroen C3.

I soccorsi sono stati subito allertati e il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo ed è sotto osservazione del personale medico. Ferito lievemente l’altro conducente. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente.

