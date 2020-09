Tragedia a Sant'Angelo in Grotte: 54enne stroncato da un malore mentre addestrava cani da caccia

Il decesso è avvenuto questa mattina nell'agro del piccolo comune della provincia di Isernia. Inutili i soccorsi dell'eliambulanza proveniente da L'Aquila, del personale del 118 e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

SANT'ANGELO IN GROTTE. Tragedia questa mattina in agro del comune della provincia di Isernia. Un uomo di anni 54 ha accusato un malore mentre era con dei compagni nei boschi per addestramento di cani da caccia. La persona si è accasciata all'improvviso. I suoi colleghi hanno chiamato il 118 il quale ha allertato la postazione territoriale Croce Verde di Bojano, l'elisoccorso de L'Aquila e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, trattandosi di intervento in territorio montano ed impervio.

Una squadra in quel momento diretta a Torella del Sannio per la ricerca della signora dipersa da lunedì 31 agosto, si è subito recata sul posto. L'uomo era in una radura nel bosco lontano dalla viabilità ordinaria. I tecnici del Cnsas, in costante coordinamento con la centrale operativa del 118, lo hanno raggiunto a piedi e immediatamente hanno provveduto ad eseguire rianimazione cardio polmonare. Nel frattempo è arrivato sul posto il personale sanitario della croce Verde di Bojano e l'elisoccorso de L'Aquila. A nulla è servito l'intervento di soccorso. Nonostante le procedure di rianimazione anche mediante defibrillatore, i medici della postazione territoriale del 118 e dell'eliambulanza de L'Aquila non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Macchiagodena, i quali, dopo gli accertamenti del caso e l'autorizzazione del magistrato, hanno accordato la rimozione della salma. L'elicottero del 118 de L'Aquila è dovuto ripartire d'urgenza per un intervento tecnico sanitario di emergenza sul Gran Sasso. Al recupero della salma, secondo quanto concordato con il personale sanitario sul posto e con i carabinieri, ha provveduto il personale del Soccorso Alpino. Dopo aver posizionato il defunto in un sacco salma, e quindi in una barella in dotazione al Soccorso Alpino, l'uomo è stato riportato a spalla sul piano stradale dove ad attenderlo c'erano i parenti, i carabinieri e la ditta di onoranze funebri alla quale è stata affidata la salma.

