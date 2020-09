Ancora fiamme in basso Molise: vigili del fuoco in azione tra Larino e Palata

Ennesimo incendio in basso Molise, con il fuoco divampato nella vegetazione adiacente il cosiddetto 'Ponte dello Sceriffo', sulla fondovalle Biferno. Pompieri in azione per diverse ore e i danni purtroppo sono ingenti

LARINO. Squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli nel pomeirggio odierno è stata impegnata nel contrastare un incendio che ha mandato in fumo diversi ettari di vegetazione mista e ha interessato in modo particolare la sponda destra del fiume Biferno.

Minacciata la fauna nell'area interessata dall'evento, in località Ponte dello sceriffo, all'altezza del bivio per Palata e Larino. L'intervento si è protratto per diverse ore e sul posto è intervenuta anche una squadra di operai forestali di Petacciato.

