Trovato a terra privo di sensi, ragazzo in overdose

L’episodio la scorsa notte in via Mazzini, a Campobasso. Il marocchino trasportato al Cardarelli per le cure del caso

CAMPOBASSO. Accasciato a terra, immobile, apparentemente senza vita. Così è stato trovato da alcuni passanti un giovane marocchino in via Mazzini, la notte scorsa, con i soccorsi prontamente allertati per un presunto malore. Sul posto anche una gazzella dei carabinieri di passaggio in zona e, subito dopo, anche un’auto della polizia. Il ragazzo, da quanto appreso, era in realtà in overdose, nonostante nelle vicinanze non siano state ritrovate siringhe e non avesse alcun segno evidente sul corpo. Trasportato all’ospedale Cardarelli, è stato ricoverato.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!