Bosco e sterpaglie, brucia la provincia di Isernia: vigili del fuoco in azione

Numerosi i focolai scoppiati sul territorio nelle ultime ore, con interventi anche per via aerea

ISERNIA. Che si tratti di roghi intenzionali o meno, sono numerosi gli incendi divampati nelle ultime ore in provincia di Isernia e propagatisi con la complicità delle elevate temperature.

Focolai sono stati registrati a Monteroduni, Acquaviva e Castel San Vincenzo con i vigili del fuoco chiamati ad intervenire non solo via terra, ma anche dall’alto.

Le fiamme nel comune della Valle del Volturno hanno infatti richiesto la presenza di un elicottero per le operazioni di spegnimento.

In fumo ettari di bosco e sterpaglie. I danni, come le eventuali responsabilità, saranno poi accertati.

