Escalation di contagi a Portocannone: ispezioni dei Nas nella Casa di riposo

I controlli dei militari del Nucleo antisofisticazione e sanità estesi anche alla struttura residenziale di San Martino in Pensilis

PORTOCANNONE. Ore di apprensione per la comunità dopo l’escalation di contagi che nelle ultime 24 ore ha colpito la casa di riposo situata in paese.

In attesa del nuovo bollettino Asrem, in giornata i carabinieri del Nas hanno ispezionato la struttura residenziale per comprendere cosa non abbia funzionato nel sistema di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da Covid 19 tra gli ospiti e gli operatori impiegati all’interno. I controlli dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità dell’Arma sono statti estesi anche alla Casa famiglia di San Martino in Pensilis, gestita dalla stessa società cooperativa.

Ma è la situazione di Portocannone che preoccupa maggiormente. Dei 24 ospiti della casa di riposo 22 sono risultati positivi e solo 2 negativi al tampone. Sono invece 7 gli operatori risultati infetti, sui 16 complessivi che lavorano nella struttura. Il Primo cittadino Giuseppe Caporicci in via precauzionale ha ordinato la chiusura temporanea della Rsa agli ingressi e alle uscite e sospeso le lezioni scolastiche.

