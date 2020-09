Isernia, furto all'Holzhaus: ladri in azione nella notte

Magro il bottino, ma danni ingenti alla serratura della porta principale scassinata dai balordi

ISERNIA. Ladri in azione nella notte all'Holzhaus, locale punto di riferimento del centro storico di Isernia.

La notte scorsa i soliti ignoti si sono introdotti all'interno del pub-birreria bavarese forzando la porte d'ingresso a taglio strada, riuscendo a penetrare all'interno indisturbati. Cosa sperassero di trovare dentro resta un mistero: ma una volta dentro hanno rovistato nei cassetti dietro il bancone e aperto il registratore di cassa, dal quale hanno portato via qualche moneta e poche banconote, per un magro bottino di circa 250 euro. Ingente, invece, il danno all'ingresso dell'attività, che richiederà la sostituzione della serratura. I proprietari si sono accorti dell'incursione solo l'indomani, dopo aver chiuso il locale alle 2: non senza una rabbia e mortificazione, uno di essi ha anche pubblicato un post su Facebook assicurando ai clienti che, come sempre, si continuerà a lavorare con sacrificio e la voglia di sempre. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Nel centro storico, dove spesso ci si lamenta per i rumori molesti legati alla movida, stavolta nessuno ha sentito nulla.

