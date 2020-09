Rischio salute nel quartiere popolare di Campobasso: lo Iacp bonifica le palazzine

L'Istituto Autonomo Case Popolari è intervenuto in zona Fontanavecchia dopo le ripetute segnalazioni dei residenti

CAMPOBASSO. Dopo la denuncia video di alcuni residenti del popoloso quartiere di Fontanavecchia, l'Istituto Autonomo Case Popolari si è finalmente mosso e nel pomeriggio di ieri ha inviato sul posto operai che hanno provveduto a ripulire i balconi e gli spazi antistanti i palazzi dalla presenza di escrementi di piccioni.

E' servita la mobilitazione delle famiglie, preoccupate per le condizoni igieniche dell'area. Una situazione che era stata definita da 'Terzo Mondo' e che si spera non abbia più a ripetersi in futuro.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!