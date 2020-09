Isernia, nuova stretta sui controlli anti-Covid: movida sotto la lente delle forze dell’ordine

La decisione di dare nuovo impulso all’attività di contrasto all’epidemia è stata presa nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Callea





ISERNIA. Nuova stretta sul fronte del contenimento del contagio da Covid. A stabilirla il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Isernia, riuntosi stamane in videoconferenza e presieduto dal prefetto Vincenzo Callea.

Ed ecco che, in considerazione della riapertura delle scuole e dell'ordinario svolgimento delle attività sociali e commerciali, la prefettura comunica che “si procederà, con rinnovato impulso, a rafforzare nei cittadini, ed in particolare nei più giovani, la consapevolezza dell’importanza dei comportamenti responsabili ed appropriati.

Proseguiranno, quindi, e saranno intensificate, le attività di osservazione e controllo da parte delle Forze di Polizia, con segnata attenzione proprio ai luoghi sensibili, anche in previsione dei fine settimana, nei luoghi della cosiddetta movida”.

Inoltre, il Prefetto e i vertici delle forze dell’ordine esprimono pieno apprezzamento e adesione alla campagna denominata “Movida Covid free”, presentata dal direttore generale dell’Asrem Molise, Oreste Florenzano.

Quest’ultima, riservata ai giovani isernini, dai 18 ai 35 anni – e che prevede, nella giornata di sabato 26 settembre dalle ore 19-23, in Piazza Celestino V, l’effettuazione gratuita di test sierologici per la ricerca di anticorpi Covid-19 – sarà accompagnata dalla presenza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che contribuiranno a veicolare, tra i più giovani, l’importanza della prevenzione ed i rischi conseguenti a comportamenti scorretti.

“Il grande senso di responsabilità – sottolinea il Prefetto - che in più occasioni è stato ampiamente condiviso da tutte le Istituzioni e che ha condotto anche alla necessità di dover rinunciare ad importanti e sentite celebrazioni o eventi aggregativi, ha finora consentito a questa Provincia di contenere la diffusione epidemiologica. Per questo motivo appare fondamentale rilanciare - anche con la lodevole iniziativa che si terrà nella giornata di sabato - un unanime messaggio di cautela e salvaguardia per la salute pubblica alla popolazione isernina, che ha sempre dimostrato un grande senso di maturità e consapevolezza, apprezzando, in più occasioni, gli inviti alla cautela e al rispetto delle regole”.

