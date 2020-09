Doveva andare in Francia dal fratello, ma sparisce nel nulla: ansia per un 36enne

Il giovane di Petacciato irreperibile da giorni. Non è chiaro se sia mai arrivato a destinazione come aveva detto. Indagano i carabinieri

PETACCIATO. Aveva detto di essere diretto in Francia, per raggiungere il fratello. Ma in Francia pare non sia mai arrivato e il suo cellulare risulta spento da giorni, senza che nessuno ne abbia più notizie.

Ansia palpabile a Petacciato, dove da giorni si sono perse le tracce di un ragazzo di 36 anni. Per cercare di ritrovare il giovane - che ha vissuto a lungo all’estero prima di fare rientro in Molise durante l’estate appena terminata – i carabinieri hanno attivato tutte le procedure del caso, contattando anche le autorità francesi.

Il 36enne non sarebbe attivo, da giorni, in alcun modo neppure sui social. Grande la preoccupazione tra familiari, amici e conoscenti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!