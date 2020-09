Passione Casa da Unieuro Calabrese: grandi offerte per grandi elettrodomestici

Offerte valide dal 25 ottobre all’8 ottobre: ti porti a casa in più l’asciugatrice che volevi, anche a tasso zero

ISERNIA. Unieuro Calabrese s.r.l torna con una nuova offerta: dal 25 ottobre all’8 ottobre al via la promozione ‘Passione casa’, con sconti incredibili su tutto il catalogo di grandi elettrodomestici e interessanti opzioni di finanziamento a tasso zero in 10 mesi.

L’offerta è diretta soprattutto a chi vuole rinnovare la dotazione di elettrodomestici per la propria casa. Il volantino è ricco di promozioni e, in particolare, vengono proposti acquisti in ‘combo’ asciugatrice + lavatrice a prezzi totali che arrivano anche a mille euro di sconto.

Vediamo però quali sono le offerte ‘calde’ di questo nuovo volantino. Troviamo in apertura una doppia proposta d’acquisto: la prima, più ‘budget friendly’, vede asciugatrice e lavatrice Hotpoint, entrambe classe A+++, dal valore totale di oltre 1300 euro, in vendita a soli 699 euro. In regalo, un buono spesa moda fino a 100 euro riscattabile sul sito Hotpoint. Offerta ugualmente allettante quella, in esclusiva per Unieuro, che vede la stessa tipologia di elettrodomestici – stavolta marca LG, modelli differenti per un valore totale di oltre 2100 euro in vendita però con un fortissimo sconto di quasi la metà: 1199 euro. Praticamente, l’asciugatrice è regalata!

Il volantino di questo mese è davvero ricchissimo di proposte, anche sul comparto frigoriferi, forni, piani cottura di modelli, marche e fogge per tutti i gusti. Completo anche il reparto ‘piccoli’ elettrodomestici: le scope elettriche di Samsung, Rowenta e DeLonghi vanno dal 25 al 33% di sconti, e trovano spazio accanto ai robot multifunzione di Moulinex e Kenwood e all’ormai famosissimo Roomba, a 189 euro.

Ricco anche il comparto Hi-Fi e Smart Tv, con ottimi sconti anche sulla nuova serie Performance di Philips. Ultime pagine dedicate agli smartphone e smartwatch, dove spiccano i nuovi modelli 5G come LG Velvet e il Motorola Razr 5G, il futuristico ‘ritorno al passato’ del marchio statunitense con il nuovissimo smartphone a schermo touch pieghevole: uno dei primi al mondo a offrire questa tecnologia. Interessantissimi anche il Samsung Galaxy Watch 2 a 199 euro e lo Huawei Watch GT2 a 179 euro.

Un volantino ricco di offerte, dunque, che anche questo mese si propone di accontentare tutti gli appassionati di tecnologia, smart home e infotainment, come anche chi ha bisogno di rimodernare la dotazione di elettrodomestici domestica.

