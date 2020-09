In macchina con un coltello nascosto nel vano portaoggetti: 49enne denunciato

L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Termoli, durante un controllo sulla statale 16

CAMPOBASSO. Residente nel foggiano aveva deciso di trascorrere la serata a Campomarino, ma aveva portato con sé un coltello senza giustificato motivo.

Denunciato un 49enne, fermato durante un controllo sulla statale 16 dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Termoli. Durante la perquisizione i militari hanno trovato all’interno di un vano portaoggetti un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 23 centimetri e lama di 11 centimetri, di cui l’uomo, con precedenti, non ha saputo giustificare la presenza.

Per lui la denuncia per “porto in luogo pubblico, senza giustificato motivo, di armi o oggetti atti ad offendere”, con il coltello subito sequestrato.

I controlli sono quindi proseguiti fino alla prima mattinata, con particolare attenzione ai mezzi provenienti da Campania e Puglia.

