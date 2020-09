Si tuffa in mare e scompare tra le onde, recuperato il corpo privo di vita di un 41enne

È accaduto tra San Salvo e Montenero di Bisaccia. La Guardia costiera termolese sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti

MONTENERO DI BISACCIA. Ieri il tuffo in mare, tra San Salvo e Montenero di Bisaccia. Poi la scomparsa del corpo tra le onde. La richiesta di soccorso e, dunque, le ricerche.

All’alba di oggi, infine, il tragico epilogo. È stato trovato sugli scogli il corpo senza vita dell’autotrasportatore 41enne ucraino, di cui si erano perse le tracce dopo la decisione di fare un bagno insieme a un collega, un 39enne polacco, con il quale si trovava in zona per lavoro.

Una volta in acqua, i due si sono trovati in seria difficoltà. Tant’è che alcuni passanti hanno deciso di lanciare l’allarme. Il 39enne è stato subito recuperato dall'equipaggio di un gommone privato, poi soccorso dal 118, quindi trasportato dall'eliambulanza, in ipotermia, all'ospedale di Vasto.

Per il suo amico nulla da fare. Subito sono state avviate le ricerche dell'alto con la Guardia costiera e in mare con i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri.

A individuare sulla scogliera e recuperare il corpo del 41enne sono stati stamani gli uomini della Motovedetta della Capitaneria di Porto di Termoli e i sub.

La Guardia costiera termolese, coordinata dal comandante Amedeo Nacarlo, sta cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio. Intanto – riferisce l’Ansa - è fuori pericolo il camionista polacco: potrebbe essere dimesso nelle prossime ore dall'ospedale di Pescara dove era stato trasferito in serata.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!